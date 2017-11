Vingerafdruk in paspoort blijft ongebruikt

Storing: 900.000 liter water weggestroomd uit zwembad

13:18 Door een technische storing in de machinekamer van zwembad de Warande in Oosterhout is er vannacht 900.000 liter water het riool in gestroomd. Als gevolg daarvan is het 50-meterbad tot en met dinsdag gesloten. ,,Het water staat te laag om er verantwoord in te zwemmen", zegt unitleider Hans Nouwens van de Warande.