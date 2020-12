Vindicat verliest opnieuw accreditatie na feestende leden in partybus

Gerjo weigert mondkapje te dragen: ‘Het is mijn winkel, ik bepaal de regels’

9 december Hij ziet zichzelf niet als martelaar of rebel. Maar van mondkapjes wil Gerjo Pereira niets weten. Dus ook niet in zijn eigen kringloopwinkel aan het Heidepad in Wezep. Hij draagt ze niet, maar laat aan klanten en medewerkers de vrije keuze. De handhaver van de gemeente Oldebroek was er snel bij om daar een einde aan te maken.