Vindicat-student (24) voor rechter vanwege twee mishandelingen

Volledig scherm Het onderkomen van Vindicat aan de Grote Markt in Groningen © anp Op 25 augustus 2016 tijdens de introductieperiode van de studentenvereniging ging het mis. Het slachtoffer liep een hersenoedeem op, een gevaarlijke zwelling in de hersenen door vochtophoping. In eerste instantie zag hij af van aangifte. In oktober later liet het OM desondanks weten toch een strafrechtelijk onderzoek te starten, vanwege ,,de ernst en de impact van het incident''.



Uiteindelijk heeft het slachtoffer zelf ook aangifte gedaan, evenals de studentenvereniging. De 19-jarige jongen bleef wel gewoon bij Vindicat. De student is nog steeds niet honderd procent hersteld maar kon wel aan zijn studie beginnen en studeert nog steeds.

Nog een mishandeling

Wouter B., een talentvol waterpoloër, is óók verdachte in een andere zaak. De geboren Rotterdammer zou in maart 2016 tijdens een waterpolowedstrijd een tegenstander zó hard hebben aangepakt, dat die verwondingen opliep. Enkele dagen later deed die tegenstander aangifte van mishandeling. Ook die zaak is nog niet voor de rechter geweest, aldus het Openbaar Ministerie.

Tijdens de behandeling van de zaak vandaag, zal ook de eerdere mishandeling ter sprake komen. Ter plekke wordt dan besloten of B. die dag ook dáárvoor een strafeis gaat horen (mocht hij schuldig worden bevonden), of dat die zaak later apart wordt behandeld.

Golfclub

Wouter B. wil niet reageren. Hij verwijst naar zijn advocaat Tjalling van der Goot. Over de mishandeling bij Vindicat wil Van der Goot alleen kwijt dat het maar de vraag is of het letsel dat het slachtoffer opliep, veroorzaakt kan zijn door B. De verdachte 'stond niet op het hoofd van het slachtoffer', maar zette wel zijn voet tegen het hoofd van het slachtoffer terwijl hij met zijn andere been op de grond stond.

Over het zwembad-incident wil Van der Goot niets zeggen. Alleen zegt hij 'dat het feit dat het op de dagvaarding staat nog niet wil zeggen dat het waar is'.

De Groningse studentenvereniging Vindicat is erg omstreden vanwege meerdere incidenten door de jaren heen. Zo doken in 2016 foto's op van aspirant- leden die met het hoofd op tafel worden gedrukt, een golfclub tegen hun keel krijgen, worden overgoten met bier en houten stokken in hun mond hebben.