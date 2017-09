Vindicat: Excessen, of gewoon studentikoos gedrag?

Vindicat had er slim aangedaan zich een tijdje gedeisd te houden, vindt tv-presentator Harm Edens. ,,Het corps ligt onder vuur. Als je dan nét de kans hebt je blazoen op te poetsen, moet je er niet een vlek bij maken'', zegt hij. Over het vermeende wangedrag in de sushitent zegt hij: ,,Zet een groep jongelui bij elkaar met drank en er gebeurt altijd wel iets dat de schoonheidsprijs niet verdient. Personeel intimideren gaat natuurlijk te ver." Het corps moet een zelfcorrigerend systeem hebben, vindt hij. ,,Niet iedereen is op zo'n avond even dronken dus heb ook het lef om tegen een ander te zeggen: stop hiermee."



De oud-student Nederlands sloot zich in 1979 aan bij Vindicat en werd een echte corpsbal. ,,Ik zat in het eerstejaarsbestuur, de evenementencommissie, in de almanak redactie. Er was een tijd dat ik ook permanent in de kroeg zat." Tegen zuipfeestjes heeft hij niks. ,,Als dat binnen de vereniging met de deuren dicht gebeurt, prima. Maar blijf wel normaal menselijk gedrag vertonen."