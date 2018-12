Vind hier een gezellige kerstmarkt bij jou in de buurt

Texelaar maakt bijzondere foto van uitbundige meteoren­piek

Overal in het land maakten sterrenspotters zich afgelopen nacht klaar voor een kosmisch spektakel. Maar velen die zich verheugden op de meteorenzwarm Geminiden werden teleurgesteld. Door de maan en wolken was in grote delen van het land weinig spektakel. Hobbyfotograaf Wim Jan Boon uit Texel had wel geluk.