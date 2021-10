Vikingen waren 500 jaar vóór Columbus al in Amerika: Nederlandse techniek meet precieze jaar

coronavirus LIVE | Opnieuw mijlpaal nieuwe besmettin­gen: voor het eerst in drie maanden boven de 5000

16:18 Het aantal coronagevallen is afgelopen etmaal met 5223 toegenomen, meldt het RIVM. Het is voor het eerst in ongeveer drie maanden dat het aantal nieuwe besmettingen op één dag boven de 5000 uitkomt. Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen ligt nu op 660. Dat zijn er 10 meer dan een dag eerder. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.