Vijftien jaar cel voor doodsteken en wurgen vriendin Silke (24): ‘Je hebt haar afgeslacht’

De rechtbank gelooft niet dat hij haar in zijn slaap heeft omgebracht en schoof dit alternatieve scenario van de verdediging terzijde. De R. was zwaar onder invloed van cocaïne toen hij in de vroege ochtend van 21 december vorig jaar op zijn vriendin inhakte met een mes en haar wurgde. Bloedvlekken onder haar voeten wijzen erop dat ze staand met hem heeft gevochten. Haar laatste momenten moet ze in doodsangst hebben verkeerd, aldus de rechtbank.