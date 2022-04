Vijftal crasht op gruwelijke wijze met auto in Havelte: jongeman en meisje dood, drie anderen gewond

Bij een ernstig auto-ongeluk in de buurt van Havelte, ten noorden van Meppel, zijn twee doden en drie gewonden gevallen, waarvan er twee ernstig aan toe zijn. Het jonge vijftal zat in een auto die rond 05.00 uur van de weg raakte op de Osseweidenweg, waarna het voertuig in een sloot crashte.