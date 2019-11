Vijf vragen over schoentjes zetten: de sinterklaastraditie uitgelegd

1) Wie heeft ooit verzonnen dat je je schoen mag zetten?

Daar zijn meerdere theorieën over, weet Frits Booy, groot kenner van de historie van Sinterklaas en bestuurslid van de Stichting Nationaal Sint Nicolaas Comité. ,,Er is een verhaal dat rijke schoolkinderen heel vroeger voor Sinterklaas speelden en dan schoenen aan arme kinderen gaven. Want die waren voor hen te duur om zelf te kopen. Een andere legende wil dat Sinterklaas vroeger een zak munten naar binnen gooide bij een arme man met drie dochters. Door dat geld konden ze trouwen, de buideltjes zouden in hun schoenen terecht zijn gekomen.” Wat wel zeker is, is dat al in de 15de eeuw schoenen werden gezet op 5 december: in de kerk. De volgende dag zat er dan wat in. Booy: ,,En dat gebeurt nu eigenlijk nog steeds, maar dan in de Albert Heijn.”