Vijf vragen en antwoorden over tbc-uitbraak in Vaassen

Is er reden voor paniek?

,,Nee, zeker niet. In Vaassen is sprake van een aantal mensen met dezelfde bacterie, dat noemen we een cluster. Om verdere uitbreiding van de besmetting tegen te gaan, is op 300 adressen in de wijk Berkenoord-2 een uitnodiging in de bus gedaan om deel te nemen aan een medisch onderzoek. In totaal treft de huidige open tbc-besmetting een groter gebied, tot in Apeldoorn aan toe. Een exact aantal besmettingen ga ik niet noemen, behalve dat het er in het grote gebied meer dan 20 zijn. Overigens gaat de verspreiding van de besmetting heel geleidelijk. Het speelt al sinds december vorig jaar en er komen nog steeds gevallen bij.''

In Vaassen is de wijk Berkenoord-2, de 'Molukse wijk', getroffen. Is dat toeval?

,,In Berkenoord zijn meerdere bevolkingsgroepen besmet, dus het heeft niets met een Molukse achtergrond te maken. Wel komen infecties met tbc sneller voor naarmate mensen meer contact met elkaar hebben. In een omgeving waar de sociale binding onder mensen groot is, zoals in een Molukse wijk, waar veel feesten en bijeenkomsten worden gehouden, verspreidt tbc zich gemakkelijker. En dan vooral ook nog via in ruimtes, zoals toiletten, waar de ventilatie niet altijd even goed is.''

Waarom werd de open tbc pas maandag in de media bekend gemaakt?

,,De gemeente Epe wilde dat de mensen in de wijk per brief geïnformeerd zouden zijn, voordat ze erover in de krant zouden lezen. Om onnodige onrust en voorbarige vragen te voorkomen.''

Hoe vaak komt (open) tbc tegenwoordig nog voor in Nederland?

,,Wereldwijd is tbc een grote ziekte, er sterven jaarlijks nog twee miljoen mensen aan. In Nederland raken per jaar ongeveer duizend mensen besmet. Ook in ons land sterven er elk jaar nog vier à vijf mensen door tbc. Maar sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is er zeer effectieve medicatie beschikbaar. Met die medicatie, een kuur van ongeveer een half jaar, komen mensen probleemloos door een tbc-besmetting heen.''