Vijf mensen gewond door aanvaring met brugpijler IJburg, boot gezonken

Met video Vrouw zit klem onder brandslang­kast en overlijdt in parkeerga­ra­ge Uden

Een vrouw in een scootmobiel is woensdagmiddag om het leven gekomen in een parkeergarage in Uden. Dat meldt een woordvoerder van de politie. Ze kwam door nog onbekende oorzaak klem te zitten onder een brandslangkast.

10 augustus