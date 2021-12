Vijf gewonden bij brand in asielzoekerscentrum in Sneek

Anne (23) wachtte nog even op haar opa, even later stortte een boom door het dak, precies in haar bed

Met een klein cynisch lachje zegt Kees van den Berg dat hij de bladblazer die hij vorig jaar nog kocht, voorlopig niet meer nodig heeft. Alle bomen in de omgeving zijn immers omver geblazen. De boom voor zijn huis ruïneerde zijn woning. Nu bijna zes maanden later zit het dak er weer op, maar de kerst zal in een paar keten in de achtertuin worden gevierd.

