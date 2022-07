Vijf demonstrerende huisartsen over hun grootste ergernissen: ‘Al die stempels en handtekeningen’

Man (35) opgepakt na vermissing van Marley (13) in Lelystad

De politie heeft een 35-jarige man aangehouden in verband met de vermissing van de 13-jarige Marley gisteren in Lelystad. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om de vader van het meisje. Die had haar in 2019 ook al meegenomen.

13:20