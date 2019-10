Vijf aanhoudingen na schietpartij in Veldhoven, onder wie drie slachtoffers

De politie heeft vijf mensen aangehouden in verband met de schietpartij in Veldhoven van zondagavond. Het gaat onder meer om de drie mannen die in het ziekenhuis zijn opgenomen. De andere twee werden direct na het incident al opgepakt.

De drie gewonden zouden geen levensbedreigende verwondingen hebben opgelopen. De politie meldt dat er nog steeds veel onduidelijk is over de toedracht en aanleiding van het incident.

Wildwesttaferelen

Wat er precies is gebeurd, is ook de grote vraag die momenteel in het Brabantse dorp heerst. Buurtbewoners maken melding van wildwesttaferelen op zondagavond. Rond 22.15 worden meerdere geweersalvo’s gehoord en kort daarop volgt veel politie en een helikopter.

Volledig scherm De auto's die betrokken waren bij de schietpartij in Veldhoven worden maandagmiddag weggetakeld. © Bert Jansen

Blijkbaar heeft er dan net een achtervolging plaatsgevonden. Er worden twee gewonden in stilstaande auto’s gevonden vlakbij een bushalte. De derde gewonde meldt zich met twee anderen op het politiebureau in Veldhoven, om zich in veiligheid te brengen. Dat tweetal wordt uiteindelijk ook aangehouden.

Volgens de politie lijkt het op een ruzie tussen twee groepen en is de schietpartij begonnen tijdens een achtervolging. Auto’s reden over de Houtwal richting Veldhoven toen de één inreed op een ander. Daarbij kwamen ze allebei tot stilstand. Meerdere inzittenden vluchtten de wijk in, één man bleef gewond achter in één van de wagens. In de buurtpreventie-WhatsApp werden omwonenden opgeroepen om binnen te blijven.

Getuigen

Ook maandag doet de politie op enkele plekken nog uitgebreid sporenonderzoek. Daarbij wordt onder andere gekeken of camerabeelden beschikbaar zijn. Mensen die tips hebben of getuigen zijn geweest van het incident worden door de politie met klem verzocht om zich te melden.

Tegen het eind van de middag zijn de betrokken auto's, na uitgebreid onderzoek, weggetakeld.