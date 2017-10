Vierde verdachte gepakt in zaak rond mislukte helikopterkaping Budel

Waar en wanneer de man is aangehouden en wat zijn rol zou zijn geweest, wil het OM nog niet kwijt. Allen zitten in volledige beperking, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Ze zijn voorgeleid en zitten nog zeker twee weken vast.



Vorige week woensdag werden al drie mannen uit de Amsterdamse onderwereld opgepakt nadat 's middags een poging mislukte om op Kempen Airport een helikopter te kapen. De politie had in een lopend onderzoek in de Amsterdamse liquidatiewereld ontdekt dat er plannen waren om daarmee topcrimineel A. te bevrijden.



Op het Budelse vliegveld werd rond half twee één man aangehouden. Na een achtervolging die strandde in het Limburgse Roosteren werd andere crimineel doodgeschoten door het arrestatieteam en een medevluchter gepakt. De derde aanhouding vond volgens een getuige plaats in Maarheeze waar een tweede vluchtauto even na de mislukte kaping in de berm belandde.