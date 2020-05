Vierde lichaam gevonden in water bij Scheveningen, zoektocht naar vermiste watersporters gaat door

Update 10.17 uurReddingsdiensten hebben vanochtend nog twee lichamen uit het water gehaald in de zee bij Scheveningen. Daarmee komt het dodental van het surfdrama in de Haagse badplaats op vier. Gisteravond werden al drie surfers bij een reddingsactie uit het water gehaald. Twee van hen stierven.

De zoektocht naar de watersporters die gisteravond vermist raakten in Scheveningen, is vanochtend vroeg rond 05.30 uur hervat bij het Noordelijk Havenhoofd. De kustwacht, brandweer, politie en KNRM zijn op zoek naar nog mogelijk vermisten. Bij de zoekactie is inmiddels een lichaam uit het water gehaald.

Naar hoeveel mensen er precies wordt gezocht, is onduidelijk. ,,Er waren groepjes, dus dat is lastig te achterhalen", aldus een woordvoerster van de politie. ,,We houden een slag om de arm.”

Meerdere mensen kwamen gisteravond in problemen in de zee. Van acht personen weten reddingswerkers zeker dat ze aan land zijn. Drie golfsurfers werden uit zee gehaald, waarvan er twee overleden. Anderen wisten zichzelf in veiligheid te brengen.

Volledig scherm Een schuimlaag op de zee bij de zoekactie naar vermiste watersporters in Scheveningen. © Regio15

In de problemen

Twee surfers die door de reddingsdiensten uit het water werden gehaald, stierven. Zij maakten deel uit van een groep surfers die bij het Noordelijk Havenhoofd in de problemen was gekomen. Hulpverleners hebben de twee slachtoffers geprobeerd te reanimeren, maar tevergeefs. Daarnaast werd er nog een surfer uit het water gehaald. Hij was bij kennis en gaf aan dat ze met zijn zessen waren. Naar de anderen werd daarna nog lange tijd gezocht met behulp van de Kustwachthelikopter en meerdere reddingsboten.

De reddingswerkers moesten de zoekactie om 22.45 uur staken omdat het te donker werd. Vanochtend werd de zoekactie rond 06.00 uur weer hervat. Net als gisteravond bemoeilijkt een dikke schuimlaag de zoektocht. Op foto’s is te zien hoe reddingswerkers in de zee lopen en tot hun borst met schuim bedekt zijn.

Volledig scherm De zoekactie naar de vermiste surfers in Scheveningen werd vanochtend hervat. © Regio15

Een ooggetuige meldde gisteravond dat het om een groep jonge surfers gaat, van mogelijk rond de twintig à dertig jaar. ,,De overlevende vertelde dat ze verrast werden door een golf en ‘gespoeld’ werden. Er was overal schuim. Dan is het net alsof je in een lawine terechtkomt, je weet niet meer wat onder of boven is.”

De wijkagent van Scheveningen Noord deelt zijn medeleven op Twitter. ,,Mijn oprechte deelneming voor de nabestaanden.”

Bekijk hier beelden van de zoekactie van gisteravond: