Vierde dag staking buschauffeurs in streekvervoer om hogere lonen: ‘Gaan door tot doel is bereikt’

UPDATE & video Politie vindt step die mogelijk van vermiste Gino is

De 9-jarige Gino van der Straeten wordt sinds woensdagavond in Kerkrade vermist. De politie is een grote zoekactie gestart en zegt dat het kind in levensgevaar is. Donderdagavond is een step gevonden die lijkt op de step van het kind.

7:27