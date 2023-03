Vier weken cel voor activist Johan R. voor vernieling, verzet bij aanhouding en mishandeling van agenten

live twitterJohan R., de bestuurder van een shovel tijdens een boerenprotest in Den Haag, is vrijdagmiddag veroordeeld tot vier weken cel, waarvan twee weken voorwaardelijk, met aftrek van zijn voorarrest. Dat betekent dat R. niet meer de cel in hoeft.

R werd veroordeeld voor vernieling, verzet bij zijn aanhouding en mishandeling van agenten bij het protest in het Zuiderpark op 11 maart. ,,Het feit dat het zo uit de hand is gelopen is aan u te wijten”, volgens de rechter. Bedreiging kon niet bewezen worden, aldus de rechtbank. Ook moet R. een vergoeding van bijna 2800 euro betalen aan de gemeente Den Haag voor vervanging van het hek en herstel van het gras. Twee agenten moet R. in totaal 400 euro betalen voor geleden schade.

Het Openbaar Ministerie had acht weken cel, waarvan vier weken voorwaardelijk geëist tegen de 60-jarige man uit het Overijsselse Geesteren. Wat de verdachte was overkomen was allemaal het gevolg van de keuze van R. zelf, meende de officier van justitie. Daarbij hadden twee politiemensen letsel opgelopen en voelden zij zich bedreigd, meende ze. R. noemde de eis “buitenproportioneel”.

Agressie

R. gaf vrijdag in de rechtbank toe dat hij “vakkundig” het “beroemde” hekje in het Zuiderpark in Den Haag uit de grond heeft getild met zijn shovel om toegang tot het park te krijgen, waar die dag een boerenprotest werd gehouden. Volgens R. was hij niet naar Den Haag gekomen voor “agressie of om dingen stuk te maken”, maar “om een statement te maken voor boeren en burgers”.

Over verzet bij zijn aanhouding zei R.: ,,Ik heb absoluut geprobeerd om iets van mijn vrijheid terug te winnen en dat is niet gelukt.” Bij een eerdere zitting wraakte R. de rechtbank. Het verzoek om een andere rechter werd door de wrakingskamer afgewezen, ook kreeg R. een wrakingsverbod opgelegd.

Verslaggever Michiel van Gruijthuijsen is bij de zaak aanwezig en twittert live mee.