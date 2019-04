Vier Nederlanders in Duitsland opgepakt voor serie plofkraken

Update Celstraf­fen geëist tegen vader en zoon om dodelijke straatrace Loosdrecht

14:15 Walter van W. was naar eigen zeggen niet verwikkeld in een straatrace met zijn zoon Casper toen hij in 2016 met 167 kilometer per uur op de auto van de 19-jarige Fleur Balkestein klapte en zo haar dood veroorzaakte. Dat zei hij vandaag in het gerechtshof in Leeuwarden. Toch hoorde hij in het hoger beroep opnieuw vier jaar cel tegen zich eisen.