Vier lichamen uit de Lek gehaald, mogelijk van één familie

Zondagmiddag werd er door de hulpdiensten een dode uit het water gehaald bij Groot-Ammers, gemeente Molenlanden. Het lichaam van een vrouw werd ontdekt door een wandelaar die iets zag drijven in het water. Hulpverleners hadden moeite het lichaam te bergen door de sterke stroming. Een woordvoerder van de politie meldt nu dat er vannacht nog eens drie overleden mensen uit de Lek zijn gehaald. Ook werd er door duikers een auto gevonden die te water zou zijn geraakt.



,,We gaan uit van een noodlottig ongeluk", aldus de woordvoerder, die nog niet kan bevestigen dat het om de vermiste familie gaat. ,,We zijn op dit moment bezig met de identificatie van de lichamen. Later vandaag volgt meer informatie.” Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Op de Lek tussen Groot-Ammers en Bergambacht is geen brug, maar vaart alleen een pont.



Op social media werd afgelopen weekend al rondgevraagd naar een gezin uit Gouda dat niet meer thuis was gekomen na een bruiloft in Rotterdam.