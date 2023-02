Vier jonge hackers hadden privégegevens van mogelijk álle Nederlanders in handen

De Nederlandse hackers beschikten ook over de privégegevens van nog eens tientallen miljoenen mensen in het buitenland. De politie in ons land stuitte niet eerder op zo’n grootschalige handel in data, variërend van telefoonnummers en rekeningnummers tot en met kentekens en paspoortgegevens.

Afgelopen maand zijn drie jonge Nederlanders opgepakt in Naaldwijk (18 jaar), Zandvoort (21) en Rotterdam (21). Zij zouden achter de immense hoeveelheid gehackte privégegevens zitten. Eind vorig jaar werd ook al een verdachte uit Almere (25) opgepakt. De jongste van het stel, die van een kleinere rol wordt verdacht, is inmiddels op vrije voeten. De rest zit nog in voorarrest.

Volg het spoor van een hacker en je komt normaal gesproken uit in Rusland, Oekraïne of wellicht Noord-Korea. Maar op 23 januari stond de politie voor de deur in Zandvoort. Lees hier hoe de piepjonge hackers te werk gingen.

700.000 euro aan bitcoins

De hoofdverdachte uit Zandvoort en zijn leeftijdsgenoot uit Rotterdam zouden de afgelopen jaren bij bedrijven in binnen- en buitenland digitaal hebben ingebroken. Daarbij werden eerst de data gestolen en vervolgens ontvingen de bedrijven een bericht waarin werd gedreigd om alles openbaar te maken. Om dat te voorkomen betaalden verschillende bedrijven een vermogen aan losgeld. Dat liep op tot een ton per keer. Eén internationaal bedrijf betaalde 700.000 euro aan bitcoins. In verschillende gevallen werden de data alsnog op internet gezet.

Advocaat Anka Knol staat de Rotterdamse verdachte bij die ontkent dat hij bedrijven heeft gehackt en afgeperst. De rest van de advocaten wil niet reageren.

Het onderzoek van de politie Amsterdam startte in maart 2021, nadat een groot bedrijf in Nederland aangifte deed van datadiefstal en chantage door criminelen. In totaal zijn hier zeker tientallen bedrijven in Nederland slachtoffer van geworden. Namen wil de politie niet geven, maar het gaat onder meer om restaurants, zorginstellingen, webshops, social media en onderwijsinstellingen. Het spoor leidde uiteindelijk naar de drie jongste verdachten.

In dezelfde periode jaagde de Oostenrijkse politie op de verdachte uit Almere. Hij zou het bedrijf hebben gehackt dat verantwoordelijk is voor het kijk- en luistergeld in Oostenrijk. Vervolgens bood hij ‘de privégegevens van alle Oostenrijkers’ online aan. Met behulp van en undercoveroperatie wisten Oostenrijkse opsporingsdiensten hem te ontmaskeren, waarna het onderzoek werd overgedragen aan Nederland. De Almeerder zit al sinds eind november vast.

Verhandelen van data

Behalve met afpersing verdienden twee verdachten volgens de politie veel geld met het verhandelen van de buitgemaakte data. Er werden lijsten samengesteld met telefoonnummers en rekeningnummers van duizenden mensen. Dat soort lijsten worden gekocht door criminelen die zich bijvoorbeeld voordoen als medewerker van een bank. Met behulp van alle privégegevens hebben ze een overtuigend verhaal om hun slachtoffers in de val te lokken.

Ook bood een van de verdachten op de chatapp Telegram aan om mensen op basis van hun kenteken op te zoeken. „Voor drugskartels wordt het dan wel heel gemakkelijk om iemand op te sporen. In plaats van observeren en achtervolgen kunnen zij met één druk op de knop alle informatie van hun doelwit krijgen”, vertelt de officier van justitie in het onderzoek.

