Vier jaar na grote inval Fiod bij Peter Gillis komt de vervolging: hij wordt verdacht van belastingfraude

Het heeft alles te maken met de inval van de Fiod op 21 mei 2019. Tweehonderd onderzoekers vallen die dag binnen op acht locaties, waaronder het hoofdkantoor van Oostappen Groep in Asten en de parken Marina Beach in Hoek, Droomgaard in Kaatsheuvel, Brugse Heide in Valkenswaard en Prinsenmeer in Ommel. De speurders gaan rigoureus te werk: systeemplafonds worden gelicht en er blijft niks ongeopend. Zelfs de verzameling jukeboxen niet. De Fiod neemt drie vrachtwagenladingen aan administratie in beslag.