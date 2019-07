Vier jaar extra celstraf voor Benaouf A.

Volledig scherm Rechtbanktekening van Benaouf A. © ANP

De rechtbank gaat mee in de eis van justitie om de 1555 dagen aan ‘voorwaardelijke invrijheidsstelling’ te schrappen omdat hij de voorwaarden voor die ‘v.i.’ heeft overtreden.

De rechters zijn ervan overtuigd dat Benaouf A. degene was die een grote groep Amsterdamse criminelen uit de gevangenis wilden bevrijden. A. heeft kort voor die poging, om 13.24 uur, met een naar binnen gesmokkelde mobiele telefoon met stemvervormer gebeld naar een van de inmiddels veroordeelde hoofdverdachten, Rachid el M.

In zijn cel werden een plattegrond van de luchtplaats en een notitieblokje met telefoonnummers van de bevrijders gevonden.

Nadat de bevrijdingsactie door arrestatieteams was verijdeld — de politie was getipt — en Benaouf A. was afgevoerd vanaf de luchtplaats waar hij had moeten worden opgepikt, had hij die telefoon om 14.20 uur nog bij zich, samen met een versleutelde PGP-Blackberry (Pretty Good Privacy).

Zwaardere straf

Dat ‘zijn kompanen’ hem met de hulp van een uit Colombia ingevlogen helikopterpiloot ‘op uiterst brutale wijze’ hadden willen bevrijden, zware wapens bij zich hadden en bereid waren grof geweld te gebruiken, moet A. volgens de rechtbank hebben geweten. Dat ‘nam hij voor lief’. Hij begeeft zich immers in ‘een uiterst crimineel milieu’.

Zijn advocaten voerden aan dat A. door de ruim vier jaar extra celstraf zwaarder wordt gestraft dan de uitvoerders, die met zware wapens en gestolen bolides waren gepakt. Dat vindt de rechtbank niet relevant. A. ‘wist wat er op het spel stond’ en ‘heeft niettemin de gok gewaagd’.

De rechters vinden ook niet dat justitie de procedure over de ‘v.i.’ misbruikt bij gebrek aan bewijs om A. voor medeplichtigheid aan zijn bevrijding te vervolgen.

Spil in een onderwereldvete

Benaouf A., zelf het doelwit van de wildwestschietpartij in de Staatsliedenbuurt in 2012, kreeg van het Amsterdamse gerechtshof 12 jaar cel voor het aansturen van de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Najeb Bouhbouh in augustus 2012 in Antwerpen, plus nog twee lichte strafjes voor onder meer witwassen. Hij zou volgend jaar vervroegd vrijkomen.