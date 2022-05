Vier jaar cel voor mislukte roof doek Monet Zaans Museum

Wereld Lyme Dag Charlotte kwam in een rolstoel door een tekenbeet: 'Ze zeiden dat het tussen mijn oren zat’

Ze was een jonge vrouw die haar studie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam bijna had afgerond, klaar was voor haar droombaan en tussendoor optrad als gospelzangeres. Nu ligt Charlotte Caspers op de bank - ‘Het is een bad day’ - en is de rolstoel nabij. Sinds een teek haar beet, staat haar leven op z’n kop. ,,Ik hou hoop op een nieuwe behandeling.”

