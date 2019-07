‘Vier extreem-rechtse militairen na onderzoek vertrokken uit Nederlandse leger’

Vader wil laatste seconden van Roos (19) weten bij tramaan­slag: 'Heeft ze angst gehad?’

0:52 René Verschuur, de vader van de 19-jarige Roos die werd doodgeschoten bij de aanslag in Utrecht, zegt nog niet te weten hoe zijn dochter haar laatste seconden in de tram heeft ervaren. ,,Ik wil weten hoe ze erbij zat, of ze angst heeft gehad, of ze oortjes in had.”