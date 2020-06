Vier coronapatiënten meer op de ic, ‘geen reden tot zorg’

Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gestegen van 55 naar 59. Een geringe stijging en geen reden tot zorg. ,,Eens te meer omdat het aantal patiënten met Covid-19 in de kliniek afneemt”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 194 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 27 minder dan op zondag. Voor het eerst in lange tijd ligt dat aantal onder de tweehonderd. In totaal liggen nu 253 coronapatiënten in een ziekenhuis, 23 minder dan op zondag.

De intensive cares behandelen 512 mensen met andere aandoeningen, 61 minder dan op zondag. Dat betekent dat in totaal 571 mensen op een ic liggen. Normaal gesproken zijn dat er zo’n 900. De reguliere zorg voor bijvoorbeeld kankerpatiënten en mensen met ernstige hartklachten komt maar moeilijk op gang. ,,We moeten mensen overtuigen dat ze veilig naar een huisarts en een ziekenhuis kunnen gaan”, zegt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

Nu het zomer wordt, ziekenhuizen het rustig hebben en het aantal nieuwe besmettingen laag blijft, wordt het volgens Kuipers tijd ,,om goed te onderzoeken welke versoepeling als volgende stap mogelijk is. We weten nu meer over het virus, we hopen dat het weer ons gunstig gezind is en we hebben meer testcapaciteit. Maar we kunnen niet alle maatregelen overboord gooien.”

Belangrijke risicofactor

Volgens Kuipers is het vooral belangrijk om goed handen te wassen en bij klachten in zelfisolatie te gaan. Als mensen daarnaast bereid zijn om zichzelf te laten testen en als er een corona-app is, ,,zul je vanzelf zien dat de 1,5 meterregel versoepeld kan worden”. De grootste recente uitbraken waren op het werk en in de kerk. ,,Als dat de belangrijkste risicofactor is, is het logisch dat je blijft zoeken naar voldoende afstand. Dat dit niet altijd lukt is een gegeven, maar je zoekt er wel naar.”