Veteranen verdienen permanent de aandacht, ook op die momenten dat ze uit beeld zijn

Vandaal steekt grootste waterpret­park van land drie weken na opening kapot: 'Opnieuw beginnen kan niet'

Ontzettend zuur is het. Nog geen drie weken na de opening van Storm Aquapark, de grootste van het land, is het plezier letterlijk in het water gevallen. Een vandaal sneed begin deze week de attracties en attributen kapot.

23 juni