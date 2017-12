Veteranen Dutchbat naar ombudsman

Hun advocaat Michael Ruperti bevestigt berichtgeving hierover in De Telegraaf. Sinds anderhalf jaar praat hij met Defensie en de landsadvocaat over de zaak in de hoop een gang naar de rechter te voorkomen. De veteranen claimen een bedrag van 22.000 euro per persoon. In totaal zou het gaan om een bedrag van ruim 4,5 miljoen euro.



De groep heeft zich gemeld voor een claim tegen de Nederlandse staat omdat ze op een 'onmogelijke missie' zouden zijn gestuurd. Zij waren gelegerd in Srebrenica toen de enclave in 1995 werd ingenomen door Bosnische Serviërs onder leiding van de onlangs door het Joegoslaviëtribunaal tot levenslange gevangenisstraf veroordeelde Ratko Mladic.



Twintig veteranen hopen nu dat Veteranenombudsman Reinier van Zutphen (tevens Nationale Ombudsman) het gesprek over de claim kan lostrekken. Ook willen zij dat Van Zutphen het ministerie richtlijnen geeft hoe zij de zaak moet afhandelen. Ruperti hoopt het verzoek volgende week bij de Veteranenombudsman in te dienen.