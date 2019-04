Verzenders van (drugs)pakketjes hoeven zich straks niet te legitimeren

In de strijd tegen drugspost die vanuit Nederland heel de wereld over wordt gestuurd, komt er geen legitimatieplicht voor verzenders van pakketjes. De opsporingsdiensten zien dat als een ideaal middel om criminelen tegen te werken, maar volgens minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is het verplicht laten zien van je identiteitskaart een te grote inbreuk op de privacy. De maatregel zou voor criminelen bovendien makkelijk te omzeilen zijn.



De Nederlandse logistieke sector, met de pakketdiensten voorop, zijn een walhalla voor drugscriminelen. Via pakketjes of brieven zijn xtc-pillen, cocaïne of tabletjes van designerdrug fentanyl razendsnel aan de andere kant van de wereld. Een speciaal team van de Taskforce Zeeland-West-Brabant, waarin de politie samenwerkt met onder andere gemeenten, justitie en de Belastingdienst, onderzoekt hoe deze vorm van drugszendingen kunnen worden aangepakt. Het team pleitte onder andere voor de legitimatieplicht.



„Als je bij de balie van de Jumbo een pakketje komt ophalen, zul je je moeten legitimeren. Anders krijg je niks mee. Maar andersom, als je een pakketje gaat versturen, hoef je niks te laten zien. Dat is natuurlijk ideaal voor die criminelen, die zetten gewoon een vals verzendadres op de doos”, zei John Kiers van de Taskforce hier eerder over.