Verzekering leidt politie naar vermoedelijke dader ‘riviermoord’

Dat bleek vandaag op de zitting in de rechtbank in Lelystad. De vrouw overleed eind juni 2015 in de rivier in Paramaribo. Zij en verdachte Sharied S. uit Amsterdam waren daar op vakantie. Volgens S. lag de vrouw aangeschoten op een muurtje langs de snelstromende rivier toen hij even niet oplette. Ze viel in het water en verdween.

Een maand ervoor sloot het slachtoffer een overlijdensrisicoverzekering af van 300.000 euro. In juni werd die verzekering zo gewijzigd dat S. de begunstigde werd. Dat zorgde voor argwaan bij de Nederlandse verzekeraar.

Paniek

S. sprong haar niet achterna omdat de rivier te wild was, zei hij tegen de rechters. ,,Het water was donker en ik was in paniek.” Surinaamse agenten schreven in hun rapport over een rustige rivier. Pas toen er twijfel ontstond over die verzekering, kwam het idee op dat de vrouw opzettelijk was gedood. De Surinaamse autoriteiten hadden het onderzoek al afgesloten met het idee dat er sprake was van een ongeval.

De verdachte zou al voor de reis tegen zeker twee personen gesproken hebben over de verdwijning van een persoon. Onzin, reageerde de verdachte. Die verzekering was afgesloten als onderpand voor de 85.000 euro die hij aan zijn vriendin had geleend. Verzekeraar Dela werd een dag na de wijziging van de polis gebeld met de vraag of alles geregeld was, ,,stel dat het straks zo ver is”. Het OM vermoedt dat dit telefoontje van S. afkomstig was.

Bali

In door de politie afgeluisterde gesprekken gaf S. drie vriendinnen instructies voordat ze zouden worden verhoord. Een van hen beloofde hij een reisje naar Bali zodra er uitgekeerd was. Dat ging niet over de overlijdensrisicoverzekering, zei S.