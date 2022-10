Verzekeraars vrezen meer branden door ondeugdelijke kacheltjes

Consumenten duiken massaal op alternatieve verwarmingen om de energierekening beheersbaar te houden. Warmtepompen en houtkachels zijn niet aan te slepen. Elektrische kacheltjes in alle soorten en maten worden met verlengsnoeren ingeplugd en zelfs de kolenkachel is hier en daar terug. Directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars: ,,Er wordt ook geëxperimenteerd met kaarsen in kleipotten en verwamingslampen. Dat is begrijpelijk maar het kan als je niet oppast slecht uitpakken.’’

Brandweer Nederland wijst eveneens op de gevaren en adviseert schoorstenen regelmatig te laten vegen en geen nat hout te stoken. Als het stookhout onvoldoende is gedroogd groeit de aanslag in de schoorsteen én het risico op schoorsteenbrand. Veel verzekeraars verplichten een jaarlijkse veegbeurt in de polis. Wie verzuimt en tóch door de kachel brand krijgt, loopt het risico dat een verzekeraar niets vergoed.

De Nederlandse Haarden- en Kachelbranche NHK noteerde afgelopen zomer 30 procent meer verkoop. Vooral hout- en pelletkachels zijn in trek. Ook de NHK benadrukte het belang van een deugdelijke installatie en een rookkanaal dat aan de eis voldoet. De branchevereniging waarschuwde voor ‘bedrijfjes die snel geld denken te verdienen’ die consumenten opzadelen met brandgevaarlijke installaties. ,,Je moet je bewust zijn dat je letterlijk met vuur speelt’’, zegt Gert Kooij van NHK. ,,Ik schrik als ik zie hoe mensen zelf rookgaskanalen aan elkaar knopen. Dwars door kinderslaapkamers heen. Het zijn economische stokers, alleen de lage kosten tellen. Vandaag heb ik op sociale media iemand nog gezegd: ‘Je speelt met je leven'. Het is niet voor niets dat er regels zijn voor brandveiligheid zijn waar een rookgasafvoer aan moet voldoen. Die afvoer door het huis moet omkokerd en geïsoleerd worden.’’

Volledig scherm © Getty Images/iStockphoto

Zonnepanelen bij verkeerde aanleg gevaarlijk

Wie de energierekening wil beperken met zonnepanelen moet evenzeer opletten of er met een bonafide bedrijf zaken wordt gedaan, waarschuwen de verzekeraars. Ook zonnepanelen kunnen bij verkeerde aanleg met bijvoorbeeld te dunne kabels brandgevaarlijk zijn. Volgens de verzekeraars is het verstandig om te controleren of bedrijven zijn aangesloten bij brancheorganisaties en voldoen aan de kwaliteitseisen.

De waarschuwing van de verzekeraars komt op het moment dat het aantal claims voor woningbrand scherp daalt. Vorig jaar daalde het aantal claims van 67.165 in 2020 naar ruim 59.000. Daarmee zet de dalende trend die in 2018 werd ingezet door. Directeur Weurding van het Verbond schrijft de gunstige ontwikkeling onder meer toe aan het feit dat overheid, verzekeraars, brandweer en brandwondenstichting al jaren aandacht vragen voor het belang van preventie zoals het plaatsen van brandmelders, sinds kort een wettelijke verplichting. ,,Ook zien we een daling van de brandschade na oud en nieuw, omdat zwaar vuurwerk is verboden en er beter wordt gehandhaafd’’, aldus Weurding.

De jaarlijkse brandpreventieweken staan dit jaar in het teken van brandmelders en het belang te controleren of die ook werken en op de goede plaats hangen.



