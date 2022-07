Verzekeraars: privacyregels staan goede zorg in de weg

Een zorgverzekeraar mag een specifieke patiënt die in de rij staat voor een geplande operatie niet actief benaderen om te kijken of die ergens anders sneller terecht kan. Sterker nog, de verzekeraar mag de wachtlijst niet eens inzien. Ook mogen zorgverzekeraars een verzekerde met een hartkwaal niet wijzen op een handige cursus hierover in het aanvullend pakket. Want het is uit den boze om te registreren wie er hartpatiënt is.



Zorgverzekeraars mogen medische gegevens van verzekerden alleen maar gebruiken om de zorgnota te controleren, te kijken of die past bij het pakket en te checken of de zorgverlener de gedeclareerde zorg mag verlenen. Die strenge privacyregels zijn er niet voor niets: de meeste mensen willen niet dat hun zorgverzekeraar weet dat ze een pakje per dag roken of 15 kilo te zwaar zijn.