Verwarde man steekt drie mensen neer in Den Haag

De aangehouden verdachte blijkt een bekende te zijn bij de politie vanwege verward gedrag. Op dit moment zijn er volgens de gemeente Den Haag geen signalen dat er meer speelt dan dit.



Max Gomaa zag als bewoner van het naastgelegen appartement hoe de verwarde man toesloeg. Hij wilde net naar het bevrijdingsfestival. ,,Ik zag het allemaal gebeuren. Eerst dacht ik dat hij aan het slaan was. We wilden we naar buiten gaan met ons groepje. Toen zagen we dat hij aan het steken was en zijn we naar buiten gegaan met natte handdoeken om te helpen.''



Volgens Gomaa moet er sprake zijn geweest van een ruzie. ,,Ik denk dat hij ruzie had gekregen in dat café en gewoon random mensen is gaan steken. Ook een fietser die voorbij kwam. Die was wel heel erg gestoken, ook in zijn nek. Echt fucked up. We zijn hem gaan helpen en ook een ander slachtoffer wat verderop.''