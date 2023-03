Verwarde man beukt 9 keer met hoofd tegen muur van cel: politie aansprakelijk voor blijvende hersenschade

De politie is aansprakelijk voor de blijvende hersenschade die een man uit Oude Wetering in 2010 opliep na opsluiting in een politiecel. De man, die in verwarde toestand werd opgepakt, beukte meerdere malen met zijn hoofd tegen de muur en celdeur.

Het gerechtshof in Den Bosch heeft de man en zijn echtgenote na een jarenlange rechtsgang gelijk gegeven. Volgens het hof is de politie niet voldoende zorgvuldig geweest tijdens de opsluiting van de man.

De politie wierp tegen dat zij wel volgens protocol heeft gehandeld, mede door medische hulp in te schakelen. Volgens het hof was het echter duidelijk dat de man ‘extreem zelfdestructief’ gedrag vertoonde in de cel en was ‘geen medische deskundigheid nodig om te bepalen dat dit gedrag moest worden beëindigd’.

Agressief

Twaalf jaar geleden kwam de politie naar de toenmalige woning van het gezin in Deventer. De vrouw belde de meldkamer, omdat de man verward gedrag vertoonde. Een levensbedreigende situatie werd gevreesd. Toen de agenten bij de woning aankwamen, gedroeg de man zich agressief. Ze boeiden hem en namen hem mee naar het politiebureau.

In de cel nam de man minstens negen keer een aanloop, waarna hij met zijn hoofd tegen de muur en deur beukte. Hij kreeg een hartstilstand en raakte daarna in coma. Sindsdien kan hij niet meer zelfstandig functioneren. Een onderzoek door de rijksrecherche volgde.

Erkenning

In het rechercherapport stond een beschrijving van het gedrag en de toestand van de man zoals dat te zien was op camerabeelden. Omdat hiermee was beschreven wat er op de beelden te zien was, werd door rechters geconcludeerd dat het daadwerkelijk bekijken van die beelden, waarover de man niet en de politie wel beschikte, daarom niets zou toevoegen.

De Hoge Raad besloot in februari vorig jaar dat die conclusie moest worden heroverwogen en nu is het echtpaar in het gelijk gesteld. Ze lieten eerder via hun advocaat Eefje Bijl weten dat de procedure volgens hen niet draaide om de schadevergoeding, maar om erkenning. De politie kan nog in cassatie tegen de uitspraak.

