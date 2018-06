Vervolg zaak Anne Faber: Ouders lezen verklaring voor

Gisteren legde Michael P. een uitvoerige verklaring af over de verkrachting en dood van Anne Faber. Hij nam de verantwoordelijkheid op zich, maar stelde dat er geen vooropgezet plan was om haar om te brengen. Zijn raadsman verklaarde eerder tegenover het AD dat het opleggen van tbs de beste straf zou zijn.



De Utrechtse Anne Faber (25) werd op 29 september als vermist opgegeven nadat zij niet terugkeerde van een fietstocht. Na een zoektocht van dertien dagen werd haar lichaam aangetroffen in een diepe kuil in een bosgebied bij Zeewolde. De recherche vond haar stoffelijk overschot pas nadat P. had verteld waar hij haar had begraven.