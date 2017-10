Vervelen tijdens lerarenstaking niet nodig: pretparken extra open

Meer dan een miljoen kinderen heeft donderdag vrij. Basisschoolleraren staken massaal uit protest tegen een hoge werkdruk en slecht salaris. Terwijl in juni de scholen slechts een uur later begonnen, blijven donderdag de deuren de hele dag dicht.

Quote We hebben geen idee hoe druk het wordt Jeroen Buter, algemeen directeur Julianatoren In het hele land springen bedrijven en verenigingen in het gat. Ze hopen allemaal dat die vrije leerlingen er massaal op uittrekken om een dagje iets leuks te doen. Handig voor de ouders en lucratief voor de organisatoren.



Pretparken die normaliter gesloten zijn, gaan extra open. Pretpark Julianatoren in Apeldoorn extra personeel opgeroepen om donderdag toch kinderen te kunnen verwelkomen. ,,We kregen vragen van abonnementhouders. Het is vooral voor hen een extra service, want we hebben geen idee hoe druk het verder wordt,'' reageert algemeen directeur Jeroen Buter.

Risico

Ook voor binnenspeeltuin Kids Castle in Hedel is het een gok om de hele dag open te gaan. Maar het is het risico waard, vindt eigenaar Geertje Kras. ,,Er komen een heleboel kinderen op straat te staan. Als het slecht weer is, kan het zo maar volle bak zijn.'' Hetzelfde geldt voor zwembaden. Normaliter zijn zij op een doordeweekse donderdag slechts geopend voor activiteiten als banen trekken. Nu kunnen kinderen in veel baden terecht voor vrijzwemmen.

Zelfs bioscopen gooien de filmzalen open en draaien de hele middag kinderfilms. ,,We zien dit als een vakantiedag, dus hebben zoiets van: ouders, breng de kinderen maar hier. Dan kunnen zij nog even gaan werken,'' aldus Fredericke Raijmakers, floormanager van Dok6 Cinema in Panningen. Het gebeurt vaker dat ouders hun telefoonnummer achterlaten en het kroost een film laten kijken.

Volledig scherm Bioscopen draaien extra kinderfilms. © Ruben Schipper

Zonder oppas

Quote Binnen een uur had ik al 40 aanmeldingen voor een dansmiddag Kirsten Remmers, organisator Kids Party Sportverenigingen hebben hele programma's in elkaar gedraaid met clinics en spelletjes. Voor de Kids Party bij Sportfondsen Leiderdorp zijn bijvoorbeeld al 150 aanmeldingen. ,,Ik wilde eerst een dansmiddag houden, maar had binnen een uur al 40 aanmeldingen. Er zitten toch veel kinderen zonder oppas die dag, dat wilde ik oplossen,'' vertelt organisator Kirsten Remmers van dansschool Rode Sneakerz. De kinderen kunnen er zwemmen, dansen, op luchtkussens springen en film kijken.