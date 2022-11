Vertrouwen in politie loopt deuk op door liegende agenten: ‘Echt een doodzonde’

OM: Zestien jaar cel voor ‘wild west tafereel’ na high-class feest. ‘Verrotte wereld die niets anders dan ellende zaait’

Een mislukte liquidatie in Vinkeveen, met als gevolg dat de schutter zelf gewond raakt en uiteindelijk overlijdt. Het klinkt niet alleen als een scenario voor een Netflix-serie over misdaad, zo zagen de beelden er ook uit maandagmiddag in de rechtbank.

22 november