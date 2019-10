Vertrek leverde oud-politiechef Bernard Welten 150.000 euro op

De lucratieve afspraak voor Welten (64) draait om zijn vrijstaande villa in Warmond, die hij afgelopen maandag heeft verkocht. Een deel van die villa was jarenlang eigendom van de politie. Bij zijn vertrek kon Welten dat deel onder gunstige voorwaarden overnemen, blijkt uit kadastergegevens. De politie moet het vastgoed afboeken met 157.000 euro verlies.

Bij zijn aantreden als politiecommissaris in Amsterdam in 2004 sleepte Bernard Welten niet alleen een topsalaris in de wacht. De uit Groningen vertrekkende politiebaas bedong ook dat de politie een 37/100ste deel van zijn woning kocht, omdat woningen in het westen duurder zijn. Dat kostte de politie 480.000 destijds euro. Elk jaar werd bovendien meebetaald aan kosten als onderhoud.

Onder marktprijs

Toen Welten in 2017 afspraken maakte over een vrijwillig vertrek bij de politie – na jaren van kritiek op zijn salaris van bijna 260.000 euro – maakte hij gebruik van een optie om het door de politie gefinancierde deel van zijn woning te kopen. Dat werd onder de normale marktprijs getaxeerd, omdat de zogeheten ‘waarde bewoond’ werd berekend.

Bewoonde huizen zijn bij verkoop doorgaans een stuk minder waard dan onbewoonde huizen. Maar omdat Welten zelf de bewoner van de villa was, kon hij amper twee jaar later wel de marktprijs hanteren. Dat leverde hem ruim 150.000 euro winst op. Met aftrek van bepaalde kosten houdt hij daar ruim 138.000 euro aan over, blijkt uit berekeningen van deze krant.

Het maakt de vertrekregeling van Welten nog lucratiever. In 2018 hadden agenten al kritiek omdat hij 15.000 euro kreeg ter compensatie van gederfde pensioeninkomsten. Ook vonden ze het onterecht dat Welten nog drie jaar werd ingehuurd voor goedbetaalde adviezen.

‘Exorbitante vergoedingen’

Kamerleden vinden dat Welten met de deal over zijn huis onnodig is bevoordeeld en eisen opheldering van justitieminister Grapperhaus. ,,De heer Welten heeft een lange geschiedenis van exorbitante vergoedingen en torenhoge vertrekregelingen. Nu lijkt het er op dat ook met deze woning de oud-politietopman een heel gunstige regeling is gegeven”, zegt SP-Kamerlid Ronald van Raak. ,,Er zijn grote tekorten bij de politie, maar de politietop lijkt heel goed voor zichzelf te hebben gezorgd.”

Ook PVV-Kamerlid Lilian Helder keurt de deal met Welten af. ,,Als dit klopt, is het een constructie die niet juist is en ook niet past bij de herhaaldelijk gedane belofte dat vergoedingen rechtmatig en transparant zijn. In gewoon Nederlands: de toets der kritiek kunnen doorstaan. Ik kan mij ook niet voorstellen dat er ook maar één agent is te vinden die dit begrijpt.”