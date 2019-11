Versterkte gebedsoproep Amsterdamse moskee mislukt: geluid deed het niet

update Bendes plunderen sportwin­kels JD: nu ook Amsterdam aan de beurt

13:06 In Amsterdam is gisteravond een gewapende overval gepleegd op de winkel van JD Sports aan het Bijlmerplein. Een grote groep mannen, gewapend met messen, viel de winkel binnen en heeft volgens de politie een ‘flinke buit’ meegenomen. De politie onderzoekt of de overval onderdeel is van een reeks overvallen op sportwinkels van JD Sports in verschillende landen.