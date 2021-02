Verstekeling aangetroffen in landingsgestel van vliegtuig uit Londen

Het vrachtvliegtuig kwam uit Londen. Of de persoon in levensgevaar verkeert, kan een woordvoerder van de Marechaussee niet zeggen. ,,Maar het is niet de beste actie, het is echt koud in de lucht. Zeker als je er lang zit.”



Een vlucht van Londen naar Maastricht duurt ongeveer een half uur en bereikt een buitentemperatuur van -30 graden. ,,Een vliegtuig uit Londen vliegt wat lager dan langere vluchten", weet Benno Baksteen. Dat kan weleens een kwestie van leven of dood betekend hebben. ,,Op lange vluchten wordt het -50 graden en zit er te weinig zuurstof in de lucht om te kunnen overleven. Bij een temperatuur van -30 graden zit er meer zuurstof in de lucht en is het langer vol te houden.”