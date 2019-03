Verse sneeuw: minder hoofdletsel, meer (been)breuken tijdens wintersport

Update Grote verkeersel­len­de door stakingen blijft uit, politiebon­den staken actie na schietpar­tij Utrecht

12:01 De verwachte verkeerschaos door de landelijke pensioenstaking is vanochtend uitgebleven. Door de staking in het openbaar vervoer tussen 6.00 uur en 7.06 uur was het wel drukker dan normaal op de Nederlandse snelwegen, maar ontstond geen verkeersinfarct. Toen daarna de treinen en metro's weer gingen rijden, was er sprake van tjokvolle treinen. Ook de hulpdiensten staken, maar de politiebonden bliezen de langzaamaanactie op de snelwegen en het Malieveld aan het einde van de ochtend af in verband met de schietpartij in Utrecht.