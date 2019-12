Verrassingsactie boeren: Binnenhof met tientallen trekkers geblokkeerd

De sfeer is op dit moment gemoedelijk. De politie is in gesprek met de boeren over de vraag hoe lang ze willen blijven. Ook de marechaussee is aanwezig. Het lijkt er vooralsnog op dat ze in ieder geval tot morgenochtend willen blijven.

Het boerenprotest was niet aangekondigd. Boeren ter plekke vertellen dat de actie zelfs in een opwelling is bedacht. Aanleiding is de stikstof-spoedwet die net door de Eerste Kamer is aangenomen. De boeren staan bij het Binnenhof aan de kant van de Hofweg, aan de zuidkant van de Hofvijver. Ze komen veelal uit de omgeving en konden daarom onopgemerkt naar de stad trekken.

De boeren zijn op eigen initiatief gekomen. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) heeft voor woensdag geplande protestacties bij distributiecentra en supermarkten afgeblazen. De beelden van trekkers rond het Binnenhof worden op dit momet

Volledig scherm Trekkers dichtbij het Binnenhof © Jos van Leeuwen

Spoedwet

De Eerste Kamer is vanavond akkoord gegaan met de spoedwet van het kabinet met hierin maatregelen tegen de stikstofcrisis. Daarmee krijgt het kabinet zijn zin en wordt de wet nog vóór de kerstvakantie door de senaat geloodst. De wet is door de Eerste Kamer aangenomen dankzij steun van het trio 50Plus, fractie-Otten en SGP.

In de wet staan onder meer regels voor stikstofarm veevoer, de mogelijkheid om een drempelwaarde voor stikstofuitstoot in te voeren en de invoering van een stikstofregistratiesysteem.

Op Radio1 vertelt een melkveehouder uit Voorschoten dat wat hem betreft het stikstofoverleg mislukt is. ,,De partijen hebben net de verkeerde kant op gestemd. Daarmee gaat de landbouw in Nederland naar de knoppen. We zullen blijven prikken, hopelijk in overleg, maar ik ben bang dat het niet meer gaat lukken.” Op de vraag of de boeren nog in gesprek gaan met landbouwminister Schouten antwoordt hij: ,,Als ze durft.”

Volledig scherm De trambaan werd ook even kort geblokkeerd door trekkers © Jos van Leeuwen

Volledig scherm Boeren worden op dit moment nog tegengehouden door de politie, die verhindert dat zij het Binnenhof op kunnen © Jos van Leeuwen

Volledig scherm Trekkers dichtbij het Binnenhof © Jos van Leeuwen

Volledig scherm De boeren hebben zich verzameld aan de kant van de Hofweg © Jos van Leeuwen