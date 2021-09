Verplichte coronapas voor café: ‘Geen vaccinatiedwang, maar wel drang’

Elite­school opent in de Schilders­wijk: ‘Belangrijk om kansenge­lijk­heid te bevorderen’

10 september Vandaag heeft de eerste Nederlandstalige IB World School de deuren geopend in Den Haag. Het gaat om een openbare basisschool in hartje Schilderswijk, waar volgens de gerenommeerde Internationaal Baccalaureaat-programma’s wordt lesgegeven. Lichtend voorbeeld: prinses Alexia volgt nu in Wales ook zo’n programma.