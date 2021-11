Verpleegkundigen slaan alarm in brandbrief aan kabinet: ‘Grens van wat we kunnen, is bereikt’

hoog ziekteverzuimVerpleegkundigen en verzorgenden kunnen de hoge instroom van coronapatiënten niet meer aan. Het ziekteverzuim is tijdens de pandemie ruim twee keer zo hoog geworden. Daardoor krijgen patiënten niet altijd meer de zorg die ze nodig hebben. Beroepsvereniging V&VN vraagt het kabinet in een brandbrief dringend om harde maatregelen. ,,De rek is eruit.’’

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt de laatste weken fors toe. Momenteel liggen er bijna 1700 Covid-patiënten, van wie 330 op de intensive care. ,,Opnieuw wordt de situatie in de zorg met de dag problematischer door de explosieve opmars van Covid-19'’, schrijft V&VN in een brandbrief aan demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge. ,,Zoals wij keer op keer hebben benadrukt: het zorginfarct is realiteit; een gitzwart scenario dreigt.‘’

Vandaag werd een recordaantal besmettingen op één dag (16.364) geregistreerd. Die golf bereikt de ziekenhuizen pas over drie weken. Nu de instroom van patiënten blijft stijgen en de ziekenhuizen afstevenen op ‘code zwart’, kan het kabinet niet van verpleegkundigen en verzorgenden verwachten dat ze er nog een schep bovenop doen, stelt beroepsvereniging V&VN. ,,Dat lukt simpelweg niet‘’, zegt voorzitter Bianca Buurman. ,,Zij leveren al bijna twee jaar een extreme prestatie. Mensen vallen uit. De grens is bereikt.’’

Overbelast

Het ziekteverzuim is hoog. Steeds meer verpleegkundigen en verzorgenden vallen uit omdat ze corona hebben gekregen, in quarantaine moeten, overbelast zijn of een burn-out hebben door heftige situaties op het werk. ,,Er zijn teams waar de helft of meer van de collega’s is uitgevallen’’, staat in de brief. ,,Wij krijgen onze roosters niet meer rond, draaien dubbele diensten, staan met te weinig collega’s op een groep.’’

In de eerste golf van de pandemie was de veerkracht van het zorgpersoneel nog hoog. Maar ruim anderhalf jaar later is de rek eruit, licht Buurman toe. Normaal ligt het ziekteverzuim op 4 procent, afgelopen jaar is dat opgelopen tot 8 à 10 procent.

Bovendien is het verloop onder verpleegkundigen groot. Zo’n 5 tot 20 procent van de ic-verpleegkundigen is tijdens de pandemie uitgestroomd. Buurman: ,,Velen vinden het werk zo zwaar, dat ze elders zijn gaan werken. Dat legt een nog grotere druk op de mensen die er nu werken.’’

Stoppen met opleiding

Onervaren studenten worden in het diepe gegooid. Het risico is dat ze later vaker uitvallen of gedesillusioneerd de zorg verlaten waardoor het personeelsprobleem alleen maar groter wordt. ,,We krijgen signalen dat studenten stoppen met de opleiding omdat de werkdruk te groot wordt’’, zegt Buurman. ,,Door de pandemie hebben we gelukkig ook veel nieuwe aanwas, maar die moeten we wel zien vast te houden.’’

Bovendien stagneert de doorstroom in de zorg. Het wordt moeilijker cliënten en patiënten opgenomen te krijgen in het ziekenhuis. Maar het is ook niet of nauwelijks mogelijk om noodzakelijke zorg te leveren aan cliënten die net uit het ziekenhuis komen.

Thuis overlijden

Voor mensen die thuis willen overlijden, is het steeds moeilijker om een wijkverpleegkundige te krijgen. Daardoor moeten ze naar een hospice of ziekenhuis, waar vaak ook nauwelijks plek is. ,,Op zo'n cruciaal moment wil je niet tegen de laatste wens van een cliënt ingaan, maar dat gebeurt nu wel.’’

Volgens V&VN wordt nu een ‘onverantwoord beroep’ op verpleegkundigen en verzorgenden gedaan. De beroepsvereniging vindt dat de tijd van ‘kleine stapjes’ voorbij is en roept het kabinet dringend op rigoureuze maatregelen te nemen. ,,We stevenen opnieuw af op een situatie waarin we noodzakelijke zorg niet meer kunnen bieden. Door nu keuzes vooruit te schuiven worden wij opgezadeld met problemen die we niet kunnen oplossen.’’

Frustrerend

Voorzitter Buurman vindt dat de eerdere maatregelen te snel zijn losgelaten en noemt het ‘frustrerend’ dat - ondanks eerdere waarschuwingen vanuit de zorg - Nederland terug is bij af in de coronacrisis.

,,Uit de cijfers blijkt dat de maatregelen van de afgelopen weken te weinig effect sorteren’’, zegt Buurman. ,,Welke maatregelen nodig zijn, laten we aan de deskundigen van het Outbreak Management Team, maar we moeten zeker weten dat een effectieve lockdown leidt tot een forse daling van het aantal besmettingen.’’

Tegelijk doet V&VN een dringend verzoek aan het kabinet om zorgmedewerkers nog deze maand met spoed een boosterprik te geven, zoals bij kwetsbare ouderen en patiënten. ,,Zorgprofessionals behoorden tot de eerste groep gevaccineerden. De effectiviteit neemt af, dus daarom moet ook zorgpersoneel snel een boosterprik krijgen.‘’

Ziekenhuizen met spoed op zoek naar extra coronapersoneel Ziekenhuizen zoeken op alle mogelijke manieren naar oplossingen voor personeelstekorten in de coronazorg. Jim van Os, hoogleraar psychiatrie in het UMC Utrecht, doet via Twitter een dringende oproep aan verpleegkundigen om zes maanden bij de springen in zijn ziekenhuis ,,De situatie is zeer urgent'', zegt Van Os. ,,Dat komt omdat we bezig zijn met een inhaalslag van reguliere zorg en een hoge druk op coronazorg.'' Hij wijst erop dat het ziekteverzuim onder personeel hoog is. Daarom boort hij zijn netwerk buiten het ziekenhuis aan. ,,Er is nog een flexibele schil van mensen die gepensioneerd zijn of niet meer werkzaam in de zorg zijn, maar wel de vaardigheden hebben om bij te springen.''

Sinds zijn oproep heeft Van Os al een handvol reacties gekregen. Zo was iemand bereid om als zaalarts bij te springen. Van Os schat dat zeker 50 tot 60 fte nodig zijn om een nieuwe Covid-afdeling in het UMC Utrecht te kunnen bemannen. Nu worden die van andere afdelingen gehaald. ,,Maar de crisisopnames gaan ook gewoon door.’’

De Leidse huisarts en epidemioloog Dennis Mook-Kanamori twitterde dat hij een mail van een ziekenhuis kreeg om in te vallen op de Covid-afdeling van een ziekenhuis. Volgens de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) is dat geen landelijke trend.

,,Huisartsenpraktijken zitten zelf ook vol‘’, zegt een woordvoerster. ,,Er is wel een regionaal overleg tussen ziekenhuizen en huisartsen waarin afspraken worden gemaakt over de continuïteit van de zorg Het kan zijn dat zo'n verzoek daarin aan de orde komt.‘’



