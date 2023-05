Verpleegkundige Theodoor V. blijft langer in cel, nu mogelijk betrokken bij dood van zo'n 20 patiënten

Verpleegkundige Theodoor V. moet minstens 30 dagen langer in voorarrest blijven, melden zijn advocaat Tjalling van der Goot en het Openbaar Ministerie. V. wordt nu verdacht van betrokkenheid bij de dood van zo'n twintig patiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

V. werd 2,5 week geleden aangehouden. Hij werkte sinds oktober 2019 voor het Wilhelmina Ziekenhuis. De sterfgevallen waar het om draait zijn allemaal uit de periode maart 2020 tot mei 2022, de coronapandemie. V. was in die tijd verpleegkundige in het ziekenhuis. V. werkte op de longafdeling waar coronapatiënten werden behandeld.

Een nabestaande van een van de overleden mensen uit het onderzoek, zei kort na zijn aanhouding tegen deze site dat het om 24 sterfgevallen gaat die in het onderzoek zijn betrokken. V's aanhouding leidde tot tal van geschokte reacties, maar het Openbaar Ministerie vroeg om terughoudenheid omdat ook nog veel onduidelijk is. Theodoor V. zit nog steeds in alle beperking, het OM en Van der Goot kunnen daarom nog weinig toelichting geven.

‘Snel openheid van zaken’

De nabestaanden van verschillende overleden personen die in het onderzoek zijn betrokken, hebben slachtofferadvocaat Sébas Diekstra in de arm genomen. Hij liet kort na de aanhouding van V. weten contact te hebben opgenomen met het OM met het dringende verzoek zo snel mogelijk meer duidelijkheid te geven over de onderzoeksbevindingen en de verdenkingen tegen de verpleegkundige.

Theodoor V. uit Roden kwam in beeld na een melding bij het ziekenhuis zelf. De 30-jarige Drent werkte sinds oktober 2019 voor het Wilhelmina Ziekenhuis, daarvoor een jaar in het Martini Ziekenhuis in Groningen en daarvoor een jaar voor het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ook liep hij stage in Duitsland. Het justitie-onderzoek richt zich vooralsnog echter alleen op het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen en op de coronaperiode.