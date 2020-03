Verpleeghuizen: Virus komt zó snel binnen, we hadden echt geen keus

Er was geen andere optie dan alle verpleeghuizen in Nederland op slot te doen. Dat zegt Conny Helder van brancheorganisatie Actiz. ,,In Brabant heeft het merendeel van de verpleeghuizen al één of meerdere coronagevallen. Als we dat in de rest van Nederland nog willen voorkomen, móeten we nu deze maatregel nemen.”

Bewoners zitten de komende tijd zonder hun familie. Was dit niet te voorkomen?

,,Nee. Dit is een heel ongewone situatie, en die vraagt om ongewone maatregelen. Ondanks de regelingen die we hadden getroffen, zoals de regel dat er maar een bezoeker per cliënt per dag mocht komen, zagen we het virus heel snel de huizen in komen. Er zijn te veel contactmomenten. Een woongroep van acht mensen heeft soms wel acht mantelzorgers. Daardoor zijn de risico's op besmetting gewoon te groot, ook voor ons personeel. We moeten dit doen om de mensen in de huizen te beschermen. Vrijwilligers boven de 70 vragen we ook om voorlopig even thuis te blijven.”

Hoeveel verpleeghuizen hebben al te maken met corona?

,,Exacte cijfers kan ik niet noemen, want die heb ik niet. Maar in Brabant heeft het merendeel van de verpleeghuizen al één of meerdere coronagevallen, waarvan sommige echt heel veel. Als we dat in de rest van Nederland nog willen voorkomen, of het virus in elk geval in willen dammen, dan moeten we deze maatregel gewoon nemen.”

Moeten onze vaders en moeders of opa's en oma's straks allemaal op hun eigen kamer blijven, om maar te voorkomen dat ze het virus oplopen?

,,Nee, dat is natuurlijk een onwenselijke situatie. Je wil niemand opsluiten in zijn eigen kamer. Wat we proberen is om woongroepen van elkaar te isoleren, zodat mensen contact met anderen blijven hebben. Mensen in hun eigen kamer houden zou tegen de verspreiding van het virus misschien het beste zijn. Maar voor de gezondheid van bewoners, bijvoorbeeld dementerenden, is beweging weer ontzettend belangrijk. Het is een duivels dilemma waar het verplegend personeel mee te maken krijgt."

Treft het coronavirus de kwetsbare ouderen echt zo hard?

,,Ja, we zien dat veel ouderen er zeker door in ernstige gezondheidsproblemen komen. Maar ook hier kan de conditie waarin een bewoner verkeert, verschil maken. Ik ken een huis waar één oudere aan het virus overleed, maar een ander toch weer opknapte. Bij de persoon die overleed, was er sprake van duidelijke onderliggende gezondheidsproblemen.”

Is er nog genoeg personeel?

,,Als we naar Brabant kijken, zie je dat het ziekteverzuim in het begin op een redelijk laag niveau bleef. Maar nu zie je het op plekken toch oplopen en vallen er gaten in het rooster. Ook verplegend personeel wordt ziek. En hoe langer dat duurt, hoe meer dat zijn tol gaat eisen. Daarom hebben we back-upscenario's, zoals het inzetten van mensen die vroeger in de zorg werkten en weer terugkeren. Daar heb ik goede verwachtingen van.”

Voor families en bewoners is dit een vreselijke maatregel.

,,Natuurlijk, dit is afschuwelijk. Maar we hebben op dit moment geen keuze, zoals ik al zei. We vragen familie van bewoners om creatief met ons mee te denken. Zoals minister De Jonge al zei: ga videobellen, of pak gewoon de telefoon. En heb je ideeën: meld het vooral bij het verzorgingshuis waar je dierbare woont. In de huizen zelf proberen we de stemming ook positief te houden. Dat moet. In het zorgcentrum waar ik werk, TanteLouise in Bergen op Zoom, heeft de locatiemanager zijn gitaar meegenomen en is hij de deuren langsgegaan om serenades te geven. Zo houden we de moed erin.”