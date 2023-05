Verontwaardigd over afval uit Rome? Ook wij dumpen onze zooi in andere landen

Rechter kent Ihssane ruime ontslagver­goe­ding toe, maar oud-werkgever weigert te betalen

Een Haagse oud-medewerker van de Algerijnse ambassade dreigt dakloos te raken, omdat zijn voormalige werkgever weigert een door de rechter toegekende ontslagvergoeding van 140.000 euro (inclusief juridische kosten) te betalen. Het Gerechtshof in Den Haag deed vorig jaar al uitspraak in deze zaak, maar de ambassade negeert die. ,,Ik voel mij erg in de steek gelaten.’’