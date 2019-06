Vernieuwde Stint is klaar en wacht nu uitgebreide veiligheidscontrole

Vrouw die Eddie Vedder fietslift gaf meldt zich: ‘Hij was enorm verlegen’

16:11 De vrouw die zanger Eddie Vedder na een concert in Utrecht in 1992 achterop de fiets naar zijn hotel bracht, is gevonden. Ook op haar maakte de bijzondere nacht diepe indruk. ,,Het zou super zijn elkaar nog een keer te ontmoeten.”