‘Vermoorde man Nijmegen blijkt Albanese politicus’

updateDe man die gisteren dood werd aangetroffen in een berm langs de Nieuwe Ubbergseweg in Nijmegen is de Albanese politicus Festim Lato. Hij was president van de niet erkende republiek Chameria: een regio op de grens van Albanië en Griekenland die al jaren streeft naar onafhankelijkheid. Albanese media spreken van een politieke moord.

Lato had al geruime tijd een ‘een leger schuldeisers’ achter zich aan. Hij werd op 24 april van dit jaar persoonlijk failliet verklaard door de rechtbank in Zutphen. Of dat de reden was voor de moord is nog onduidelijk. De politie heeft de identiteit van het slachtoffer nog niet bekendgemaakt, maar Albanese media melden dat het daadwerkelijk om Lato gaat. Het onderzoek op de plaats delict duurt voort.

Oliehandelaar Lato verbleef de afgelopen jaren in een afgelegen huis in Afferden, in de Betuwe. Buiten op het terrein, zo meldt Omroep Gelderland, wapperen de vlag van Nederland, de Verenigde Staten en Chameria, een regio op de grens van het zuiden van Albanië en Griekenland die streeft naar onafhankelijkheid. Lato had zichzelf uitgeroepen tot president van deze regio. Lato had in de omgeving waar hij woonde schulden bij bedrijven en particulieren. Het zou gaan om miljoenen euro's.

In zijn hoedanigheid van zelfverklaard president van de de regio Chameria had Lato regelmatig publieke optredens bij het Europees Parlement in Brussel en leidde hij demonstraties die vooral draaiden om de onafhankelijkheid van de het republiekje dat overigens door geen enkel land wordt herkend. Lato was behalve de hoogste functionaris van Chameria ook nog coach van het voetbalteam van Chameria

Zijn dood wordt ook gemeld door media in Albanië. Volgens de Albanese website Gazeta Telegraf , kwam Lato om het leven nadat hij een telefoontje zou hebben gehad van vooralsnog onbekende niet-Albanezen die hem mogelijk in Nijmegen in een hinderlaag lokten. Zijn zus zou inmiddels hebben bevestigd dat haar broer om het leven is gekomen.

Angelo Aliu, die zichzelf heeft uitgeroepen tot premier van de republiek Chameria, heeft op Facebook geschokt gereageerd op de dood van Lato . Hij noemt het overlijden van zijn politieke collega ‘een politiek gemotiveerde moord op een held van Chameria’.

De Nederlandse diplomaat Jeroen Zandberg van de UNPO - een in Den Haag gevestigde organisatie van niet-vertegenwoordigde naties, regio's en volkeren - stelt in een eerste reactie aan Omroep Gelderland dat Lato veel contant geld naar Albanië bracht. Hij adviseerde Lato over zijn politieke strijd en is net als premier Aliu geschokt. ,,Het was een charmante man met een vlotte babbel. Hij deed zaken met ondernemers die geen btw betalen. Daardoor sloot hij een aantal schimmige deals.” Lato werd gistermorgen nog in Nijmegen gefotografeerd in de Tweede Walstraat. Op de Facebookpagina van de republiek Chameria werd die foto gepubliceerd.

De Cham is een Albanees sprekend volk dat grotendeels in het zuiden van Albanië woont. Het bestaat uit enkele tienduizenden mensen. In het verleden woonden ze in een gebied dat in 1913 bij Griekenland werd gevoegd. In de jaren daarna trokken de Cham langzaam maar zeker naar Albanië. Volgens hen was er sprake van een zuivering van het gebied. De laatste Cham werden na de Tweede Wereldoorlog het land uitgezet. De Grieken stelden dat ze gecollaboreerd hadden met de Italiaanse en Duitse bezetters. Bij de operatie verloren de Cham ook hun bezittingen in de regio. De meeste Cham wonen nu in het zuiden van Albanië.

In de diplomatieke betrekkingen tussen Griekenland en Albanië zijn de Cham een terugkerend thema. Vraagstukken zijn onder meer of ze recht hebben op compensatie en of ze in de toekomst aanspraak kunnen maken op een Grieks paspoort. (m.m.v. Thijs Kettenis)