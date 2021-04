Vermoorde Lotte (14) dacht zwanger te zijn en bekocht dat mogelijk met de dood

Dat bleek donderdag tijdens de pro forma zitting bij de rechtbank in Almelo, waar de rechter besloot dat beide jongens vast blijven zitten en hun strafzaak niet in vrijheid mogen afwachten. Ze worden verdacht van moord, dan wel doodslag. Ook wordt hen verweten dat ze Lotte’s lichaam hebben willen verstoppen. Het meisje werd op 10 januari om het leven gebracht. Haar lichaam werd in een sloot bij het Wendelgoor gevonden.